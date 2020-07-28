Суд арестовал активы топ-менеджеров «Татагропромбанка» по иску АСВ на 1,2 млрд

Арбитражный суд Татарстана наложил запрет на сделки с недвижимостью и арестовал счета топ-менеджеров «Татагропромбанка» Хайдарова А.Ф., Федорова А.В., Батталовой А.А., Каримовой Л.Ф. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов, которое и направило иск.

При этом в отношении активов Роберта Мусина суд отказал в удовлетворении заявления по причине признания его банкротом.

«Принятие судом обеспечительных мер позволит Агентству, в случае вынесения судом определения о взыскании убытков с контролировавших Банк лиц, обратить взыскание на их активы, арестованные в рамках исполнения определения», — отметили в АСВ.

Напомним, АСВ в конце марта направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании убытков с бенефициара ООО «Татагропромбанк» Роберта Мусина и топ-менеджеров банка. В ходе конкурсного производства банка установлено, что руководителями «Татагропромбанка» совершались действия по переводу денежных средств в ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», а также предоставлению безнадежных кредитов, собственного недвижимого имущества в залог и приобретению безнадежных прав требований.