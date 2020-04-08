АСВ хочет взыскать с Мусина и топ-менеджеров «Татагропромбанка» 1,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов в конце марта направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании убытков с бенефициара ООО «Татагропромбанк» Роберта Мусина и топ-менеджеров банка Хайдарова А.Ф., Федорова А.В., Батталовой А.А., Каримовой Л.Ф. на сумму 1,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба АСВ, в ходе конкурсного производства банка установлено, что руководителями «Татагропромбанка» совершались действия по переводу денежных средств в ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», а также предоставлению безнадежных кредитов, собственного недвижимого имущества в залог и приобретению безнадежных прав требований.

Кроме этого, Хайдаров, Федоров и Мусин отвечали за ненадлежащую организацию системы управления банком.