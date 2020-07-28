В Татарстане любят серебристые автомобили

Автомобильный сайт «Дром» выяснил, машины какого цвета наиболее популярны в России, на основе 2,6 млн объявлений за 2019 год. В Татарстане лидируют автомобили серебристого или серого цвета — 28%. Почетное второе место занял белый цвет — от общего числа по Татарстану в базе в него окрашены 23% автомобилей. Третье место занимает черный цвет — 20%. В целом на эти три цвета приходится 81% рынка.



Также по Татарстану ездит 8% синих или голубых автомобилей. 7% занимает коричневый, 6% приходится на красную гамму — красный, бордовый, оранжевый, розовый. Желтых автомобилей в республике — 5%, зеленых — 2,5%. Фиолетовых машин– менее 1%.

Аналитик «Дрома» считает выбор татарстанцев очевидным: «Эти цвета не имеют гендерной принадлежности, в отличие, например, от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали», — сказал он.

Напомним, что ранее был составлен топ автомобильных брендов, наиболее популярных в Татарстане.