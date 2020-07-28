Во всех храмах Татарстана сегодня в полдень прозвучит колокольный звон в честь Дня крещения Руси

Сегодня, 28 июля, в честь Дня крещения Руси во всех храмах Татарстана прозвучит колокольный звон в память святого равноапостольного князя Владимира.

В храмах республики праздничный перезвон начнется в 12.00. В республике пройдет ежегодная акция «Слава тебе, Боже!», передает пресс-служба мэрии Казани.

28 июля Россия отмечает День крещения Руси. Также в православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960—1015), крестителя Руси. Крещение Руси произошло в 988 году.