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Во всех храмах Татарстана сегодня в полдень прозвучит колокольный звон в честь Дня крещения Руси

11:40, 28.07.2020 1
Во всех храмах Татарстана сегодня в полдень прозвучит колокольный звон в честь Дня крещения Руси
Фото: kzn.ru

Сегодня, 28 июля, в честь Дня крещения Руси во всех храмах Татарстана прозвучит колокольный звон в память святого равноапостольного князя Владимира.

В храмах республики праздничный перезвон начнется в 12.00. В республике пройдет ежегодная акция «Слава тебе, Боже!», передает пресс-служба мэрии Казани.

28 июля Россия отмечает День крещения Руси. Также в православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960—1015), крестителя Руси. Крещение Руси произошло в 988 году.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:32
    барана туда закинуть к празднику.
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