В России конфискованные средства предложили перечислять в ПФР

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Поправки предлагается внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР.

Законопроект внесен в правительство, а новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года, пишут «Известия».

В прошлом году в Минфине РФ рассказали, что происходит с деньгами, конфискованными в рамках коррупционных дел, а также вырученными от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Так, с с 2019 года эти деньги зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ и направляются на выплаты страховых пенсий.

