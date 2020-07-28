Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России конфискованные средства предложили перечислять в ПФР

11:03, 28.07.2020
В России конфискованные средства предложили перечислять в ПФР
Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Поправки предлагается внести в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР.

Законопроект внесен в правительство, а новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года, пишут «Известия».

В прошлом году в Минфине РФ рассказали, что происходит с деньгами, конфискованными в рамках коррупционных дел, а также вырученными от продажи незаконно нажитого имущества чиновников. Так, с с 2019 года эти деньги зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ и направляются на выплаты страховых пенсий.

ОбществоВластьЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем