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Минфин рассказал, куда идут деньги, конфискованные у коррупционеров

16:26, 13.03.2020
Минфин рассказал, куда идут деньги, конфискованные у коррупционеров
Фото: pixabay.com

В Минфине РФ рассказали, что происходит с деньгами, конфискованными в рамках коррупционных дел, а также вырученными от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Согласно информации итогового доклада ведомства, с 2019 года эти деньги зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ и направляются на выплаты страховых пенсий, пишет «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений деятельности властей РТ.

ЭкономикаОбществоВласть
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