Минфин рассказал, куда идут деньги, конфискованные у коррупционеров

В Минфине РФ рассказали, что происходит с деньгами, конфискованными в рамках коррупционных дел, а также вырученными от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Согласно информации итогового доклада ведомства, с 2019 года эти деньги зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ и направляются на выплаты страховых пенсий, пишет «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений деятельности властей РТ.

