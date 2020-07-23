Из-за долга в 262 тысячи арестованы автомобили на улице Казани

Сегодня сотрудники налоговых органов, ГИБДД и судебные приставы провели очередной совместный рейд на улицах города Казани. В ходе него выявлены и арестованы два автомобиля должников, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении службы судебных приставов находятся несколько судебных приказов по взысканию налоговых платежей на сумму долга более 262 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФМС по РТ. Задолженность по налогам образовалась в связи с неуплатой имущественных налогов.



В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащие неплательщикам транспортные средства и поместил на специальную стоянку. Должникам разъяснено, что в случае неуплаты налоговой задолженности автомобиль подлежит реализации в счет погашения долга.

Налоговые органы рекомендуют получить достоверную информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности любым удобным способом (в налоговой инспекции, в личном кабинете на сайте ФНС России, через портал государственных или муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, в подразделении МФЦ) и при наличии недоимки погасить ее в ближайшее время.