На стройке второго этапа БКК продолжили устройство бесстыкового трамвайного пути

В Казани в ходе строительства Большого Казанского кольца (БКК) продолжили устройство бесстыкового трамвайного пути. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На прошлой неделе в ходе строительства моста через Монастырскую протоку рабочие завершили работы по армированию и бетонированию монолитных цоколей под барьерные ограждения, шумозащитные экраны и опоры наружного освещения. На опоре моста №1 установили шкафную стенку и начали устройство монолитных переходных плит на сопряжении моста с насыпью подходов.

Рабочие шлифовали рельсы трамвайных путей и установили опоры контактной сети трамвая с подвеской контактного провода, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Помимо этого, на втором участке БКК заасфальтировали тротуары на площади 550 кв. м, продолжили устанавливать шумозащитные экраны вдоль правого и левого проездов.

Вчера на первом участке Большого Казанского кольца открыли движение троллейбуса.

