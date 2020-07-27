На 1 этапе Большого Казанского кольца открыли движение троллейбуса

В Казани на первом участке Большого Казанского кольца открыто движение троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За прошедшую неделю строители завершили устройство контактной сети троллейбуса и наружного освещения. По обе стороны дороги над Фермским шоссе установили барьерные ограждения и водоотводные лотки.

В надземном пешеходном переходе по улице Борисковской выполнены монтаж стоек с путями катания и наклонных подъемников на лестничных сходах, а также уложено напольное покрытие.

Строители продолжают укладывать дорожное полотно и устраивать тротуары. На остановке «Улица Борисковская» установлены установочные павильоны. Строители завершали устройство контактной сети троллейбуса и наружного освещения

Напомним, что строительство идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап планируют сдать к 30 августа 2020 года.