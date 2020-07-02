Песков обозначил реакцию Кремля на итоги голосования по поправкам: «Однозначно считают триумфом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны итогами голосования по поправкам в Конституцию. Об этом пишет RT.

«Однозначно считают триумфом, — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом итоги голосования по поправкам. — Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

Напомним, за поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%.

Также Песков прокомментировал то, что в Ненецком автономном округе 54,57% избирателей не поддержали поправки. Он не исключил, что на это мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

«Там разные факторы. Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «хотя они в абсолютном меньшинстве», они имеют на это право.