Биткоин почти достиг $11 тысяч

В понедельник, 27 июля, курс биткоина почти пробил планку в $11 тысяч. Криптовалюта обновила свой максимум с сентября 2019 года.

Котировки «битка» поднимались до $10,96 тысячи, передает «Коммерсантъ». За день подъем подскочил почти на 11%.

Аналитики считают, что на укрепление криптовалюты повлияло ослабление доллара. Инвесторы ищут альтернативные способы сохранить деньги. Тут очень кстати пришелся мартовский кризис на рынке криптовалют. Он обрушился раньше фондового, а значит и восстанавливаться стал раньше.

Также влияет уже прошедший «халвинг» — операция при которой добываемые биткоины стали дешевле вдвое. После нее предложение монет на рынке снизилось.

Напомним, в 2016—2017 годах курс биткоина рос рекордными темпами. Криптовалюта на пике превышала в цене $20 тысяч. Однако затем она также катастрофически рухнула.