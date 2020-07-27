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В «Газпроме» рассказали подробности аварии газопровода на границе Болгарии и Греции

22:12, 27.07.2020
В «Газпроме» рассказали подробности аварии газопровода на границе Болгарии и Греции
Фото: flickr.com

На границе Болгарии и Греции произошла авария на газопроводе. Структуры «Газпрома» находятся в контакте со своими европейскими партнерами.

«Компания ждет от болгарской стороны информацию о сроках завершения ремонтных работ», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы компании «Газпром-экспорт».

По данным министерства энергетики Болгарии, повреждено примерно 200 м газопровода, этот участок изолирован.

Премьер-министр страны Бойко Борисов уже заявил, что считает наиболее вероятной причиной аварии изношенность газопровода.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» откладывается из-за нереста трески. Датские власти запретили вести в море любые работы до сентября.

ПромышленностьЭнергетика
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