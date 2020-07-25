Треска мешает строительству «Северного потока-2»

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работам по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за нереста трески.

При этом любые работы запрещены датскими властями до конца сентября, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Ранее госдепартамент США включил «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в редакцию рекомендаций, которые относятся к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По словам госсекретаря США Майка Помпео, это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию» и что США не намерены это терпеть.

