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Промышленность

Треска мешает строительству «Северного потока-2»

17:14, 25.07.2020
Треска мешает строительству «Северного потока-2»
Фото: archive.government.ru

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работам по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за нереста трески.

При этом любые работы запрещены датскими властями до конца сентября, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Ранее госдепартамент США включил «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в редакцию рекомендаций, которые относятся к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По словам госсекретаря США Майка Помпео, это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию» и что США не намерены это терпеть.

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