Власти Татарстана увеличили финансирование программы борьбы с преступностью почти на 7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин Татарстана продлил республиканскую госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ» до 2025 года. Ее финансирование выросло на 6,8 млрд рублей, до 25,2 млрд.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, финансирование программы в 2019 году слегка сократилось — с 2,196 млрд до 2,188 млрд рублей.

Однако в этом году планируется потратить 2,432 млрд рублей. Это на 39 млн рублей больше, чем планировалось в предыдущей версии документа.

Также по 2,238 млрд планируется тратить в 2023, 2024 и 2025 годах. Остальные цифры не изменились.