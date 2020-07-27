В Татарстане стало на шесть проблемных домов меньше

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Из федерального списка проблемных домов были исключены шесть объектов, расположенных в Татарстане. Речь идет о домах в Набережных Морквашах, которые строились без привлечения средств дольщиков.

Минстрой РТ и Фонд поддержки дольщиков республики добились их исключения из списка.

«Было выявлено, что в Единой информационной системе жилищного строительства не размещались проектная декларация и иная документация по данным домам. А также договоры участия в долевом строительстве домов не заключались, о чем свидетельствуют выписки из Единого государственного реестра недвижимости», — сообщает пресс-служба фонда.

Таким образом, в списке осталось 19 объектов. Из них до конца 2020 года должны быть вычеркнуты еще 12. Сдать планируется восемь домов, еще по двум также нет пострадавших дольщиков, а два дома должны быть исключены «в связи с применением иных мер поддержки».

В следующем году планируется сдать еще семь проблемных объектов в Казани. Это три дома ЖК «МЧС», два дома ЖК «Золотая середина», дом №5 ЖК «Молодежный» и дом на Достоевского, 57.