ЦИК Татарстана запустит систему «Мобильный избиратель» уже на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Центризбирком Татарстана запустит механизм «Мобильный избиратель» с 29 июля. Уже в среду можно будет прийти в территориальную избирательную комиссию и подать заявку на включение в списки избирателей по месту нахождения.

В республиканском ЦИКе уточнили, что с 29 июля заявления будут принимать только ТИКи. При этом в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске прием по будням будет вестись с 16.00 и до 20.00, в выходные и праздничные с 9.00 до 14.00, без перерыва.

В остальных муниципалитетах заявления принимаются в рабочие дни с 15.00 и до 19.00, в выходные и праздничные с 8.00 до 13.00, без перерыва.

Участковые избирательные комиссии начнут принимать подобные заявления только со 2 сентября. Режим работы УИКов Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска: с 16.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 14.00 в выходные и праздничные, без перерыва.

УИКи других городов и поселений будут работать с 15.00 и до 19.00 в рабочие дни, а в выходные и праздничные с 8.00 до 13.00, без перерыва.

Ранее глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев уже сообщал, что «Мобильный избиратель» будет действовать только для выборов президента РТ. На уровне выборов в муниципальные органы власти этот механизм не действует.