Незаконные дома на островах заказника «Волжские просторы» могли быть построены до 10 лет назад

Проверки территории природного заказника «Волжские просторы» начались недавно. Обнаруженные на островах незаконные строения могли простоять там от нескольких месяцев до 10 лет.

Владельцы домов пока не найдены, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В ведомстве пояснили, ГПЗ РЗ ЛП «Волжские просторы» был образован недавно. Проверять острова начали только в 2020 году.

Напомним, в Верхне-Услонском районе на островах, входящих в территорию заказника, были обнаружены пять незаконных строений — небольших жилых домов. Владельцев в них не оказалось.

В январе этого года в Татарстане был создан государственный природный заказник регионального значения «Волжские просторы». Его площадь составила более 29 тысяч га прибрежной зоны под Казанью.