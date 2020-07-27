Госкомитет по биоресурсам выявил незаконные постройки на островах в «Волжских Просторах» Татарстана

Госкомитет по биоресурам Татарстана вместе с представителем исполкома Верхне-Услонского района обследовали острова на территориях ГПЗ РЗ ЛП «Волжские Просторы».

Выяснилось, что на разных островах обнаружены пять незаконных строений.

«Материалы направлены в исполнительный комитет Верхне-Услонского района для принятия мер по устранению нарушения», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили «Реальному времени» в ведомстве, на островах были возведены небольшие жилые дома. На момент обнаружения владельцев на месте не оказалось. Сейчас специалисты выясняют, давно ли кто-то занял острова для проживания или домики появились на месте в период самоизоляции.

Рейды по выявлению незаконных построек будут продолжены.

Ранее издание Financial Times сообщило, что на фоне пандемии коронавируса богатые люди начали раскупать острова. Причем самые доступные варианты начинаются по цене автомобиля представительского класса.

