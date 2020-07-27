Как горит бывший дом купца Соболева в Казани: фото— и видеорепортаж из соцсетей

Фото: соцсети

В эти минуты в Казани горит бывший доходный дом купца Соболева. Здание было заброшено много лет. «Реальное время» публикует фоторепортаж из соцсетей.

Сообщение о пожаре поступило в 10.57. В заброшенном неэксплуатируемом здании по ул. Коротченко, 26 загорелась кровля.

Со второго этажа пожарные спасли двух женщин.

В 12.21 МЧС по РТ объявило о локализации пожара на площади 200 кв. метров по всем участкам.

По факту пожара проверку начала прокуратура Казани. На месте находится исполняющий обязанности прокурора Вахитовского района Казани Андрей Тулупкин. Ведомство должно установить тех, кто должен был обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности.

