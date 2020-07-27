Прокуратура Казани выясняет обстоятельства пожара в бывшем доходном доме купца Соболева

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Прокуратура Казани проведет проверку по факту пожара в заброшенном историческом здании на улице Коротченко.

Ведомство намерено выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить тех, кто должен был обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности, принятие мер по недопущению возникновения пожара и доступа посторонних на объект.

На месте работает исполняющий обязанности прокурора Вахитовского района Казани Андрей Тулупкин.



При наличии к тому оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба.

Напомним, что в Казани горит историческое здание бывшего доходного дома купца Соболева на улице Коротченко. Пожар локализован на площади 200 кв. метров.