Социологи рассказали о критериях, из-за которых молодежь переезжает в другие города

Социологи Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что при выборе города существует ряд критериев, которые влияют на решение молодых остаться или покинуть его.

В ходе исследования ученые предполагают: чтобы молодежь не переехала в другие города, у нее должна появиться эмоциональная «привязанность» к месту проживания. Для появления привязанности необходимо минимум 4 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

«Следовательно, при частых сменах города и кратком пребывании в том или ином месте у человека просто не успевает произойти эмоциональная привязанность, как не успевает сформироваться и отношение, схожее с отношением «местного» жителя», — приводят в пресс-службе слова соавтора исследования Софьи Абрамовой.

«Если город предлагает комфортную повседневную жизнь, молодые люди эмоционально привязываются к нему, испытывают чувство гордости и не планируют уезжать <…> Наибольшее значение для комфортного проживания имеют два фактора — доступное жилье и наличие зеленых зон, парков. При этом зеленые зоны создают конкуренцию традиционным кафе и являются важной составляющей не только настоящего, но и будущего», — сказали в вузе.

Третьим базовым критерием комфорта для молодежи является развитая транспортная инфраструктура.

В ходе данного исследования социологи опросили 750 жителей Екатеринбурга в возрасте 18—30 лет.

Ранее «Райффайзенбанк» и Аналитический центр ЦИАН провели исследование, согласно которому для переезда жители Казани чаще всего выбирают Сочи (44%), Анапу (19%) и Краснодар (17%).