Казанцы переезжают на юг, чтоб жить на море и отдыхать от большого города

В Сочи, в Анапу, в Краснодар!

«Райффайзенбанк» и Аналитический центр ЦИАН провели исследование, согласно которому для переезда жители Казани чаще всего выбирают Сочи (44%), Анапу (19%) и Краснодар (17%). Опрос проводили среди граждан в возрасте 36—45 лет со средним уровнем дохода 30—60 тысяч рублей в месяц.

У людей спрашивали о том, какую цель они преследуют, планируя переезд, причем можно было назвать несколько причин.

54% опрошенных переезжают на юг ради того, чтобы проводить лето на море.

У 30% цель коммерческая — они хотят приобрести курортную недвижимость и сдавать ее в аренду.

Ради смены климата готовы переехать 47% респондентов из Казани, 13% просто утомились жить в большом городе.

Из-за состояния здоровья на юг планируют переехать 17%.

27% хотят комфортно встретить старость у моря.

Кроме Сочи, Анапы и Краснодара, жителей Казани привлекают Новороссийск, Ростов-на-Дону, Геленджик, Ейск и Туапсе.

На юг — за свои деньги

В этом году недвижимость в южных регионах России хотят приобрести 22% из опрошенных казанцев. Еще 28% откладывают покупку на следующий год.

«67% опрошенных жителей Казани собираются приобретать недвижимость на юге за собственные деньги. На ипотеку рассчитывают 33% респондентов. 40% респондентов готовы внести в качестве первоначального взноса 30% от стоимости жилья. Каждый третий респондент может внести 20%, каждый десятый ограничится минимальным размером первоначального взноса в размере 10%, — отметил директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Татарстану Станислав Фоминых.



При выборе недвижимости на юге респонденты чаще всего обращают внимание на цену (85%), близость к морю (77%) и транспортную доступность (59%). Покупать новое жилье планируют 37% казанцев, а вторичное — 16%. Еще для 47% опрошенных тип недвижимости не имеет значения.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в Сочи на вторичном рынке составляет 151 тысячу рублей, а средняя стоимость квартиры — 7,4 млн рублей. Анапа более чем вдвое дешевле: «квадрат» обойдется в среднем в 73 тысячи рублей при среднем бюджете предложения в 3,4 миллиона.

«В поисках лучшей жизни»

В сентябре прошлого года Финансовый университет при правительстве РФ по итогам опроса сообщил, что почти треть молодых людей, проживающих в Казани, собираются в ближайшие семь лет покинуть город «в поисках лучшей жизни». Доля таковых в Набережных Челнах составила 37%.

Самое большое количество «патриотов» — тех, кто не будет покидать родной город, проживает в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе, Москве. А «дезертиров» больше всего в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Дарья Пинегина