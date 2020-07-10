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Казанцы переезжают на юг, чтоб жить на море и отдыхать от большого города

16:00, 10.07.2020 3
Казанцы переезжают на юг, чтоб жить на море и отдыхать от большого города
Фото: abhazium.ru

В Сочи, в Анапу, в Краснодар!

«Райффайзенбанк» и Аналитический центр ЦИАН провели исследование, согласно которому для переезда жители Казани чаще всего выбирают Сочи (44%), Анапу (19%) и Краснодар (17%). Опрос проводили среди граждан в возрасте 36—45 лет со средним уровнем дохода 30—60 тысяч рублей в месяц.

У людей спрашивали о том, какую цель они преследуют, планируя переезд, причем можно было назвать несколько причин.

  • 54% опрошенных переезжают на юг ради того, чтобы проводить лето на море.
  • У 30% цель коммерческая — они хотят приобрести курортную недвижимость и сдавать ее в аренду.
  • Ради смены климата готовы переехать 47% респондентов из Казани, 13% просто утомились жить в большом городе.
  • Из-за состояния здоровья на юг планируют переехать 17%.
  • 27% хотят комфортно встретить старость у моря.

Кроме Сочи, Анапы и Краснодара, жителей Казани привлекают Новороссийск, Ростов-на-Дону, Геленджик, Ейск и Туапсе.

На юг — за свои деньги

В этом году недвижимость в южных регионах России хотят приобрести 22% из опрошенных казанцев. Еще 28% откладывают покупку на следующий год.

«67% опрошенных жителей Казани собираются приобретать недвижимость на юге за собственные деньги. На ипотеку рассчитывают 33% респондентов. 40% респондентов готовы внести в качестве первоначального взноса 30% от стоимости жилья. Каждый третий респондент может внести 20%, каждый десятый ограничится минимальным размером первоначального взноса в размере 10%, — отметил директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Татарстану Станислав Фоминых.

При выборе недвижимости на юге респонденты чаще всего обращают внимание на цену (85%), близость к морю (77%) и транспортную доступность (59%). Покупать новое жилье планируют 37% казанцев, а вторичное — 16%. Еще для 47% опрошенных тип недвижимости не имеет значения.

По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в Сочи на вторичном рынке составляет 151 тысячу рублей, а средняя стоимость квартиры — 7,4 млн рублей. Анапа более чем вдвое дешевле: «квадрат» обойдется в среднем в 73 тысячи рублей при среднем бюджете предложения в 3,4 миллиона.

«В поисках лучшей жизни»

В сентябре прошлого года Финансовый университет при правительстве РФ по итогам опроса сообщил, что почти треть молодых людей, проживающих в Казани, собираются в ближайшие семь лет покинуть город «в поисках лучшей жизни». Доля таковых в Набережных Челнах составила 37%.

Самое большое количество «патриотов» — тех, кто не будет покидать родной город, проживает в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе, Москве. А «дезертиров» больше всего в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Дарья Пинегина
Недвижимость Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:27
    Я бы тоже переехала на юг, но пожив однажды в Сочи месяц решила, что мы с местными не уживемся) удивительно, но у них совершенно не солнечный характер
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  • Анонимно 16:28
    Ха! Легко быть патриотом,живя на море
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  • Анонимно 16:30
    Мне интересно, помимо возраста и зарплаты по каким еще критериям отбирали респондентов? А самое главное - какое количество человек участвовало в опросе? 22% это сколько в цифрах?
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