Бывшая команда газеты «Ведомости» объявила о запуске нового проекта

Бывшие сотрудники газеты «Ведомости», покинувшие издание после смены руководства, планируют запустить новый ресурс VTimes. Об этом они сообщили на портале нового издания.

Команда объяснила, что убеждена в необходимости площадок для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы.



«Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по «Ведомостям» темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и др. Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта», — говорится в заявлении журналистов.

Над проектом будут работать бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, которые запросили увольнения после того, как совет директоров газеты утвердил в должности главреда Андрея Шмарова. Также издание будут создавать редакторы и журналисты Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко.