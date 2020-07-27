За полгода статус самозанятых получили более 6 тыс. казанцев

В Казани зарегистрировано более 23 тыс. самозанятых, за последние полгода такой статус получили более 6 тыс. казанцев, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии Казани председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов.

В связи с кризисной ситуацией самозанятые получили налоговый капитал в размере МРОТ. А более 7,7 тыс. казанцев даже получили возврат ранее уплаченного налога на общую сумму более 62 тыс. рублей.

Также Валиахметов рассказал о грантовой поддержке самозанятых граждан. Конкурс проводится в два этапа. Всего 100 запланировано грантов.

Правила конкурса следующие: участники должны быть прописаны на территории Казани и зарегистрированы не менее 3 месяцев назад, при этом уплатить не менее 5 тыс. рублей налогов. Такой отбор прошли 54 заявки. По итогам первого этапа определились 46 победителей, размер грантов для них составит до 100 тыс. рублей, а общий объем поддержки — 4,5 млн рублей. В ближайшее время в Казани проведут второй этап конкурса.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 72 624 самозанятых. С начала года их количество в республике увеличилось на 15 тыс.

