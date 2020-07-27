За три года в Казани выросло число подростковых клубов

В Казани увеличилось число подростковых клубов. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

За 3 года число клубов «Подросток» увеличилось с 55 до 64, а их общая площадь выросла на 40% — с 16,5 тыс. до 23,5 тыс. кв. м. За 5 лет власти города отремонтировали 46 подростковых клубов. Впервые клубы появились в Дербышках, ЖК «Салават купере», Залесном, Адмиралтейской слободе, Новом Аракчино.

По данным исполкома, в клубах занимаются до 15 тыс. человек. Раньше средний возраст педагогов составлял 46 лет, сейчас — 36 лет. 70% кружков для детей бесплатные.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин открыл подростковый клуб по ул. Химиков, 19.

