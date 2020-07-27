Муфтий РТ объяснил значение термина «Курбан»

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объяснил, что означает термин «Курбан» в исламе. Расшифровку он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Курбан в исламе является одним из видов поклонений, совершаемых имуществом. Это выражение благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные Им блага», — отмечает Самигуллин.

Во втором году по хиджре в исламе стало обязательным жертвоприношение животного. Часть жертвенного животного используется семьей, а часть раздается верующим, прежде всего бедным — это выражение человечности и щедрости в исламе.

Ранее Минниханов просил пожилых людей не посещать праздничные мероприятия Курбан-байрама. Жертвенное мясо им могут привезти волонтеры, как это было на ифтар.

