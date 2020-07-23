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Минниханов призвал организаторов Курбан-байрама не отступать от санитарных правил

10:22, 23.07.2020
Минниханов призвал организаторов Курбан-байрама не отступать от санитарных правил
Фото: Реальное время

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал организаторов праздника Курбан-байрам не отступать от санитарных рекомендаций.

Сам Минниханов традиционно на этот праздник посетит Галеевскую мечеть.

На брифинге пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова напомнила, что пожилых людей просят не посещать большие скопления людей, поберечь себя.

Ранее Роспотребнадзор РТ настоятельно рекомендовал пожилым людям не участвовать в массовых празднованиях по случаю предстоящего Курбан-байрама.

Общество Татарстан
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