Минниханов призвал организаторов Курбан-байрама не отступать от санитарных правил
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал организаторов праздника Курбан-байрам не отступать от санитарных рекомендаций.
Сам Минниханов традиционно на этот праздник посетит Галеевскую мечеть.
На брифинге пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова напомнила, что пожилых людей просят не посещать большие скопления людей, поберечь себя.
Ранее Роспотребнадзор РТ настоятельно рекомендовал пожилым людям не участвовать в массовых празднованиях по случаю предстоящего Курбан-байрама.
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