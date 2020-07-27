В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил всадника

Фото: Пиксабей

Сегодня ночью в Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил 59-летнего всадника. ГИБДД региона ведет поиск нарушителя.

Сообщается, что авария произошла около 00.30 часов на 9 км автодороги Киргиз-Мияки — Арсланово — Стерлибашево. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу верхом на лошади и был сбит, предположительно, автомобилем ВАЗ семейства 10-12 моделей.

В результате всадник скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее на улице Амирхана в Казани автомобиль влетел в отбойник на мосту.

