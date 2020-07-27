В Азнакаево торговцы вьетнамского рынка вытесняют с рынка местных предпринимателей

После закрытия Демского вещевого рынка в Уфе торговцы с китайским ширпотребом потянулись в Азнакаево, где неделю назад арендовали первые 200—300 кв. м площадей в пустующем торговом центре. Нежданных гостей восприняли в штыки: местные шокированы сверхнизкими ценами варягов.

По данным местного предпринимателя, «средний чек сейчас у них от 2 000 до 5 000». Иначе говоря, простой обыватель, если верить этой информации, может одеться с ног до головы за небольшую сумму до 5 тысяч рублей.

Предприниматели Азнакаево утверждают, что первую неделю после появления конкурентов проработали почти с нулевой выручкой. «Неделю стоим, а продаж нет! Почему? Потом узнали, что, оказывается, на другом конце города открылись торговцы с уфимской «Демы», которые перетянули всех покупателей. Сейчас в чате идет сбор на встречу с главой администрации Азнакаево».

Подробнее о «войне» между местными предпринимателями и «вьетнамцами», назревающей на приграничной территории Татарстана и Башкортостана — в материале «Реального времени».

