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В Сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани

00:33, 27.07.2020
В Сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани
Фото: предоставлены Рашидом Габдуллиным

В Сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани. Блогеры смогли разузнать подробности грандиозного проекта и нарисовали его в компьютерной графике.

Ожидается, что башня станет самым высоким строением в Казани высотой 123,5 метра. Предполагается, что это будет здание со смотровой площадкой. Выстроить ее планируется возле стадиона «Ак Барс Арена».

«Реальное время» ранее поговорило с бизнесменом, директором пермского парка имени Горького Рашидом Габдуллином, который намерен возвести в столице Татарстана «Тюбетей Tower».

Общество Татарстан
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