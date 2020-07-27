В Сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани

Фото: предоставлены Рашидом Габдуллиным

В Сети появилось видео, как будет выглядеть башня «Тюбетей Tower» в Казани. Блогеры смогли разузнать подробности грандиозного проекта и нарисовали его в компьютерной графике.

Ожидается, что башня станет самым высоким строением в Казани высотой 123,5 метра. Предполагается, что это будет здание со смотровой площадкой. Выстроить ее планируется возле стадиона «Ак Барс Арена».



«Реальное время» ранее поговорило с бизнесменом, директором пермского парка имени Горького Рашидом Габдуллином, который намерен возвести в столице Татарстана «Тюбетей Tower».