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Пермский бизнесмен возведет в Казани 93-метровую смотровую башню со стеклянным полом

09:17, 06.03.2019 5
Пермский бизнесмен возведет в Казани 93-метровую смотровую башню со стеклянным полом
Фото: parkperm.ru

Бизнесмен, директор пермского парка имени Горького Рашид Габдуллин возведет в Казани смотровую площадку высотой 93 метра с прозрачным полом и экстремальными аттракционами.

Объекты планируется расположить на берегу Казанки возле стадиона «Казань Арена». Новый аттракцион называется «Тюбетей Towers». Он будет выглядеть как башня с конструкцией в виде большой тюбетейки.

«Все, что связано с «железом», будут делать пермские предприятия и архитекторы, расчеты планируем вести с аэрокосмическим факультетом ПНИПУ», — пояснил «Коммерсанту» Габдуллин.

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Госкомитет по туризму РТ и архитектурная комиссия уже одобрили инициативу.

Сроки реализации проекта составят не менее двух лет. Стоимость возведения смотровой площадки с аттракционами оценивается в 300—350 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2020 году может появиться Триумфальная арка.

ОбществоЭкономикаИнвестиции Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    молодец
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  • Алим Махианов 06 марта
    Что, в Татарстане не нашлись такие строители?Побоялись,что налоги останутся у себя и загружены будут местные производители?Неумно,очень.Разве такие заказы отдают "чужим"?
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  • Анонимно 06 марта
    инженеров есть и в Перми... он понимает что делает.
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    Алим Махианов 06 марта
    А где их-инженеров нет?Дело не в кадрах,а загрузке местных заводов,соответственно налоги и работа для людей города.Это не все понимают,видимо...
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  • Анонимно 06 марта
    Главное, чтобы было.
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