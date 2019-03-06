Пермский бизнесмен возведет в Казани 93-метровую смотровую башню со стеклянным полом

Бизнесмен, директор пермского парка имени Горького Рашид Габдуллин возведет в Казани смотровую площадку высотой 93 метра с прозрачным полом и экстремальными аттракционами.

Объекты планируется расположить на берегу Казанки возле стадиона «Казань Арена». Новый аттракцион называется «Тюбетей Towers». Он будет выглядеть как башня с конструкцией в виде большой тюбетейки.

«Все, что связано с «железом», будут делать пермские предприятия и архитекторы, расчеты планируем вести с аэрокосмическим факультетом ПНИПУ», — пояснил «Коммерсанту» Габдуллин.

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Госкомитет по туризму РТ и архитектурная комиссия уже одобрили инициативу.

Сроки реализации проекта составят не менее двух лет. Стоимость возведения смотровой площадки с аттракционами оценивается в 300—350 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2020 году может появиться Триумфальная арка.