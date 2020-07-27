В Татарстане в ФАПах организовали онлайн-консультации с врачами РКБ

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В Татарстане в ФАПах Спасского района запустят онлайн-консультации с врачами Республиканской клинической больницы. Об этом рассказали в Минздраве РТ.

Предполагается, что 32 фельдшерско-акушерских пункта смогут проводить телемедицинские консультации, чтобы жители отдаленных сел и деревень могли получать помощь разных специалистов. Первую консультацию провели в ФАП села Никольское для женщины, перенесшей инсульт. Благодаря этому женщине не пришлось выезжать из села в Казань.



Ранее специалисты ДРКБ и частного маммологического центра помогли девочке с редкой аномалией.

