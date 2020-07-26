Казанские врачи спасли девочку с редкой аномалией

В Казани специалисты ДРКБ и частного маммологического центра помогли девочке с редкой аномалией.



Участковые врачи направили ребенка с проблемой разрастания молочных желез на прием к гинекологу. Мама девочки рассказала, что с весны прошлого года у дочери начали развиваться зачатки молочных желез, а уже в июне пошел их бурный рост. Но внешний их вид настораживал, груди опускались до пупочной области. Медики решили провести обследование не только в ДРКБ, но и на базе частного маммологического центра.



После многочисленных обследований планировалось сделать операцию, однако помешала ситуация с коронавирусом. Как только ограничения ослабли, медики приступили к работе.

На фоне заболевания у девочки развился кифоз — искривление позвоночника, также пациентку постоянно беспокоили сильная головная боль и тяжесть при ходьбе.



«Операция прошла успешно, мы выполнили весь запланированный объем. Дальше ребенок будет жить полноценной жизнью, единственным минусом является то, что она не сможет кормить грудью. Если говорить об эстетике, то мы приложили максимум усилий, чтобы девушка ощущала себя девушкой. С возрастом грудь приобретет свою естественную форму», — рассказал заведующий хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.

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