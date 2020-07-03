В Татарстане на гранты малым формам хозяйствования ежегодно выделяют 2 млрд рублей

В Татарстане на гранты малым формам хозяйствования ежегодно выделяют 2 млрд рублей. Об этом сегодня на агропромышленной выставке «День поля в Татарстане — 2020» сообщил Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, их доля в производстве сельхозпродукции составляет более 50% в 2019 году.

Выставку посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что сельское хозяйство — это хорошая школа для молодежи. «Видел девчат и ребят, которые трудятся с родителями на селе. Малый бизнес вырастет в средний и крупный», — сказал глава республики.

