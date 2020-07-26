Мясников назвал четыре показателя здоровья человека

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Врач Александр Мясников перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.

В список вошли артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара, а также обхват талии.

На последнем он в особенности акцентировал свое внимание. По его словам, обхват талии у мужчин не должен быть больше 102 см, а у женщин — 88 см. Куда внимательнее к этому должны относиться худые люди с большим животом, отметил Мясников. Если объем талии выше нормы то это фактор риска возникновения инфаркта, инсульта, рака и диабета, передает «РИА Новости».

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