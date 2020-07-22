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Происшествия

В Набережных Челнах в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек

19:55, 22.07.2020
В Набережных Челнах в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Прокуратура начала проверку по факту данного инцидента.

В результате столкновения легковушки с пассажирским автобусом, последний опрокинулся на проезжую часть, сообщает ТАСС.

По информации Минздрава Татарстана, в ДТП пострадали восемь человек. Погибших нет. Состояние всех пострадавших — средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

В минувшие выходные на Набережночелнинском проспекте микроавтобус попал в ДТП на пешеходном переходе. Он выехал на разделяющую проезжую часть зеленую полосу и снес дорожный знак.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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