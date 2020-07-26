Врачи РКБ в Казани выходили двойняшек с внутриутробной пневмонией

Врачи Республиканской клинической больницы выходили двух двойняшек, которые появились на свет раньше срока. Малыши родились с внутриутробной пневмонией и весили всего по 1,5 килограмма.

Первые три недели жизни двойняшки Полина и Марк пережили в реанимации. Их легкие не успели развиться, поэтому их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи назначили детям препарат для созревания легких, установили трубки для питания через нос для бережного выхаживания.

Мама детей находилась рядом, она сцеживала молоко на двоих малюток каждые три часа, разговаривала с малышами, гладила их и ждала улучшений. Через три недели дети задышали самостоятельно, их перевели в отделение, рассказали в пресс-службе РКБ.

На днях маму с двойняшками выписали домой.



Ранее специалисты ДРКБ и частного маммологического центра помогли девочке с редкой аномалией.

