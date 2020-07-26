Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16 млн
В мире число случаев заражения COVID-19 превысило 16 млн, от инфекции скончались почти 650 тысяч человек.
По данным Университета Хопкинса, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 16 203 479, количество летальных исходов — 648 453. Количество активно болеющих в мире составляет 5 641 013 человек. Выздоровело 9 914 013 человек.
Ранее в Рио-де-Жанейро отменили традиционное празднование Нового года из-за пандемии коронавируса.
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