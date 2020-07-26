Пожарные спасли из горящей пятиэтажки в Казани двух человек

Фото: Реальное время

В Казани два человека спасены при пожаре в пятиэтажном доме. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел на улице Тукая около половины десятого вечера. Выяснилось, что в одной из квартир загорелся диван. Пожарные с помощью масок спасаемого вывели из задымленного дома два человека.

В результате пожара никто не пострадал. В 10 вечера возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 9 кв. метров.



Ранее под Казанью утром произошел пожар на стройке пятиэтажного дома в поселке Высокая Гора.

