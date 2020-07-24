На стройке под Казанью загорелся пенопласт

Фото: кадр видео из соцстей

Под Казанью утром произошел пожар на стройке пятиэтажного дома в поселке Высокая Гора. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

По данным МЧС по РТ, сообщение о пожаре по улице Полковой в поступило в 8.38. На территории пятиэтажки горел утеплитель (пенопласт).

В 8.54 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м. Никто не пострадал.

На месте работают дознаватели Госпожнадзора.



Ранее «Реальное время» сообщало о возгорании на стройке ЖК «Савин Хаус».



