На стройке под Казанью загорелся пенопласт
Под Казанью утром произошел пожар на стройке пятиэтажного дома в поселке Высокая Гора. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.
По данным МЧС по РТ, сообщение о пожаре по улице Полковой в поступило в 8.38. На территории пятиэтажки горел утеплитель (пенопласт).
В 8.54 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м. Никто не пострадал.
На месте работают дознаватели Госпожнадзора.
Ранее «Реальное время» сообщало о возгорании на стройке ЖК «Савин Хаус».
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