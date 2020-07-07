Диетолог КФУ рассказала, как питаться в жару

Врач-диетолог Университетской клиники КФУ Венера Аверкиева рассказала о том, как правильно питаться в жаркую погоду.

В первую очередь она обратила внимание на то, что правильно питаться следует не только в летний период, но и круглый год.

«В рацион необходимо включить все продуктовые группы: крупы, свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, орехи, ягоды. Придерживаясь здорового питания в течение месяца, вы надолго сформулируете у себя эту привычку. Летом, например, это отличный способ привести себя в форму», — сказала Аверкиева.

Летом очень важно употреблять в пищу сезонные продукты — фрукты и овощи. Диетолог посоветовала в первую очередь попробовать кабачки, помидоры, сладкий перец, горох, фасоль, редис — овощи, богатые клетчаткой и сложными углеводами.

Наиболее полезными фруктами считаются оранжево-желтые, потому что они способствуют поддержанию сердечной деятельности, зрения, иммунной системы и понижающих риск некоторых заболеваний.

В жару важно пить много воды. Диетолог отметила, что пить надо столько воды, сколько хочется, поскольку у каждого человека суточная норма воды высчитывается индивидуально. Основной показатель это чувство жажды, который вы не должны испытывать, отметила она.

«Хорошо утоляют жажду зеленый чай. Организм получает жидкость также из фруктов и овощей, например, арбуз и клубника на 92% состоят из воды», — сказала эксперт, добавив, что от газированных напитков в жаркую погоду лучше отказаться, потому что они вызывают вздутие живота и повышают кислотность.

Также Аверкиева рекомендовала воздержаться от пищи, в которой содержатся сахар и соль и от углеводов, которые быстро усваиваются.

Специалист КФУ отметила, что в этот период необходимо максимально отказаться от тяжелой пищи, мясо лучше варить или готовить на пару. Стоит внимательно относиться к молочным продуктам, а также не готовить впрок и есть только свежесваренную пищу.

Аверкиева напомнила, что питаться нужно 5-6 раз в день, из них три приема пищи должны быть полноценными, включающие в себя белки, жиры и углеводы. Перекусы могут состоять из орехов, сухофруктов или свежих фруктов и овощей, передает пресс-центр КФУ.