Поздравление тюменцев с Сабантуем от главы Бавлов, уборка ячменя в Высокой Горе: обновления в «Инстаграме» глав районов Татарстана 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Тюмени прошел онлайн-Сабантуй. Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил жителей города с этим праздником на двух языках — русском и татарском.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал подписчикам, как проходит уборка ячменя на агрофирме «Татарстан».

Глава Кукморского района Сергей Димитриев проинспектировал ход работ по капитальному ремонту многопрофильного лицея им. Булатова, здания архивного отдела исполнительного комитета района, здания Кукморской центральной районной библиотеки с приобретением оборудования и здания Управления образования исполнительного комитета района с приобретением оборудования. Однако в комментариях подписчики спросили, когда будет ремонт в школе №3 и в детском саду.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов вместе с пожеланием доброго утра рассказал подписчикам еще об одной отремонтированной дороге.

Татьяна Леухина