В Казани люди столпились у входа на праздник «Я выбираю небо!» — фото

В Казани начинается авиационный праздник «Я выбираю небо!». На входе в огороженную зону мероприятия уже собрались огромные очереди.

Так, чтобы попасть внутрь люди стоят в очереди по 15-20 минут, ни о каком соблюдении дистанции речи не идет. На входе гостям праздника меряют температуру, волонтеры раздают маски.

Начало праздника запланировано на 15:00, полеты авиации начнутся ориентировочно в 16:20. Авиашоу закончится в 18:00 высадкой парашютистов.

