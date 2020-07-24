В Татарстане владельцев Mercedes и Porsche ждут массовые проверки на дорогах

В Татарстане владельцев дорогих автомобилей в 2020 году ждут массовые проверки на дорогах с участием сотрудников ГИБДД, представителей налоговых органов и судебных приставов.

Как отметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, в республике четверть владельцев дорогостоящих автомобилей добровольно не уплачивают транспортный налог.

Поэтому с этого года ФНС и ГИБДД совместно с судебными приставами организуют тотальные проверки автомобилистов. При наличии задолженности транспортное средство эвакуируют на штрафстоянку.

Сафиуллин сообщил, что в октябре 2,2 млн жителей республики начнут получать налоговые уведомления в электронных кабинетах или по почте. Согласно предварительным расчетам, ожидаемая сумма начисления налогов составит 7,7 млрд рублей. Это на 500 млн больше прошлогоднего показателя, передает «Татар-информ».

Ранее Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 676 автомобилей Porsche Cayenne в России.

