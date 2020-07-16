Парады комбайнов и обновленный мемориал героям Великой Отечественной войны: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 16 июля

Сегодня в аккаунтах глав районов Татарстана преобладают фотографии и видео с парада комбайнов. Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал снимки с парада комбайнов. ООО «Ак Барс Дрожжаное». «Действительно парад, красиво! Молодцы ребята, в это трудное время успели подготовиться к жатве», — написал один из комментаторов.

Приемка зерноуборочной техники с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Талгата Тагирзянова прошла и в Бавлинском районе, о чем написал глава муниципального образования Рамиль Гатиятуллин.

«Вся сельскохозяйственная деятельность состоит из ряда важных этапов. Один из самых важных этапов — уборка урожая. Чтобы потери урожая при обмолоте культур были минимальными, большое внимание нужно уделить именно подготовке комбайнов к работе. Собрать урожай нужно успеть в максимально короткие сроки. Кроме уборочной техники к началу жатвы должно быть готово и необходимое количество иной техники. Успехов всем работникам сельского хозяйства нашей любимой республики», — написал глава Арского района Ильшат Нуриев, приложив видео с парада комбайнов.

О параде комбайнов также написали глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов, глава Алькеевского района Александр Никошин.

Глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов, в отличие от коллег, похвастался обновленным мемориалом героям Великой Отечественной войны в селе Кубассы. «Достойная память о подвигах и героях. Великое дело», — написали пользователь в комментариях.

А руководитель Сармановского района Фарит Хуснуллин поздравил со 102-м днем рождения ветерана Мияссару Шакирову. Сама женщина выразила благодарность жене своего сына, а также всему руководству района за то, что ее поздравляют со всеми праздниками. Она отметила, что чувствует себя на 92, каждый день занимается физическими упражнениями, читает газеты и книги без очков.



