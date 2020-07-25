В Татарстане создадут отдел мониторинга соцсетей для противодействия идеологии терроризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в РТ будет создан специализированный отдел мониторинга социальных сетей — для противодействия идеологии терроризма, распространяемой через виртуальные сообщества в сети Интернет. Об этом он сообщил сегодня на заседании антитеррористической комиссии.

В прошлом году в Татарстане было выявлено шесть инцидентов, когда подростки совершали тяжкие правонарушения под воздействием информации из соцсетей. Минниханов отметил, что виртуальная реальность все больше влияет на нашу жизнь, сообщает пресс-служба президента РТ.



Член республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Ильдар Галиев заявил, что в РТ участились случаи, когда под негативное влияние попадают дети, которые чувствуют одиночество и не получают поддержку от взрослых — как педагогов, так и родителей.

«Нуждаются в авторитете, но не находят его ни в родителях, ни в учителях, в связи с чем ориентируются на улицу или социальные сети», — отметил он.