Муфтий Татарстана продемонстрировал искусство владения татарской саблей

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин продемонстрировал искусство владения татарской саблей. Видео занятий он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня, в 13-й день месяца Зуль-ка'да, на российских интернет-просторах проходит онлайн-Сабантуй. Его организовали татарская национально-культурная автономия Москвы и @farisovfarit. На сайте автономии представлены семь онлайн-локаций — «Корэш», народные игры, концертная программа с участием звезд эстрады, национальный маркет, кулинарные мастер-классы и пр. В одной из секций принял участие и я. Рассказал о татарских традициях владения саблей», — написал муфтий.

Он добавил, что в дальнейшем запишет цикл таких роликов.

Самигуллин продемонстрировал технику рубящих и оборонительных ударов в нескольких плоскостях и направлениях.

В прошлом году председатель ДУМ РТ получил черный пояс по джиу-джитсу. Также он увлекается греко-римской борьбой.

