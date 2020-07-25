«Рубин» интересуется лучшим полузащитником чемпионата Польши

«Рубин» интересуется услугами полузащитника польской «Легии» Домагоя Антолича. Также на футболиста претендует турецкий «Трабзонспор».

Контракт Антолича с «Легией» рассчитан до конца 2020 года, поэтому футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. При этом спортивный директор польской команды Радослав Кухарски заявил, что клуб не намерен расставаться со своим лидером.

По итогам прошедшего сезона Антолич помог «Легии» завоевать золотые медали в чемпионате страны, благодаря чему был признан лучшим полузащитником в Польше.

Напомним, ранее стало известно об интересе «Рубина» к защитнику самарских «Крыльев Советов» Виталию Лысцову.