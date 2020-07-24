«Рубин» интересуется защитником «Крыльев Советов»

«Рубин» заинтересован в услугах защитника «Крыльев Советов» Виталия Лысцова, сообщают источники «Чемпионата».

Также игрок входит в список интересов московского «Локомотива», чьим воспитанником является игрок самарцев. При этом телеграм-канал «Ловите инсайд» подчеркивает, что казанцы на данный момент ближе к сделке.

Лысцов перешел в «Крылья Советов» в начале прошлого сезона из португальской «Бенфики». 25-летний защитник провел за самарцев 8 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в ФНЛ.