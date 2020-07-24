Посмотреть полет «Стрижей» завтра в Казани можно будет с помощью очков виртуальной реальности

Завтра в Казани на празднике «Я выбираю небо!» любой желающий сможет посмотреть полет над столицей Татарстана с помощью очков виртуальной реальности.

Почувствовать себя за штурвалом самолета можно будет в шатре «Стрижей».

Помимо выступления «Стрижей», казанцы смогут увидеть выступление чемпионов России и Европы по высшему пилотажу — группы «Первый полет». Они «нарисуют» в небе надписи «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».

В этом году, согласно требованиям Роспотребнадзора, детская площадка работать не будет, но для посетителей организуют большую зону фудкорта.

Также на празднике волонтеры будут раздавать маски и перчатки, а на площадке для зрителей установят санитайзеры. Организаторы предусмотрели и специальные баки для утилизации средств защиты на территории у Чаши, передает мэрия Казани.

Авиашоу закончится в 18.00 высадкой парашютистов.